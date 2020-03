L'Arrowverse presenta la sua Justice Leage in questo teaser animato fanmade

David M. Jones, animatore e graphic designer che ha spesso collaborato con alcuni membri del cast e della crew dell'Arrowverse, ha realizzato una versione animata della Justice League di casa The CW, di cui ha reso disponibile un breve teaser.

Si chiama Arrowverse Super Friends, la Justice League animata di Jones, e vede protagonisti Green Arrow, Superman, The Flash, Supergirl, White Canary, Black Lightning, Martian Manhunter e Batwoman.



"Ho avuto l'idea per un follow-up del mio video Arrow-66, poi il crossover Crisi sulle Terre Infinite mi ha fornito un ottimo modo per collegarli. Avevo in mente una lineup differente, all'inizio, ma l'ho cambiata dopo aver visto il finale di Crisi".



Jones fa riferimento a una delle scene dell'ultimo episodio del crossover in cinque parti, in cui viene svelato un nuovo quartier generale per i nostri supereroi preferiti, con tanto di tavolo e posti assegnati (e personalizzati). L'unica differenza è però la presenza solo onoraria di Green Arrow che nello show si è sacrificato per permettere ai suoi compagni di fermare la Crisi.



Nel teaser di Arrowverse Super Friends (il cui classico tema viene riprodotto in sottofondo), infatti, Oliver Queen è a capo del gruppo. L'animazione, invece, mostra delle remiscenze dei credits di Arrow che Jones ha creato nello stile della serie tv di Batman con con Adam West.



Una versione completa del prodotto animato arriverà online nei prossimi giorni.