Arrowverse: le prime informazioni sul nuovo crossover svelano dettagli su Lois Lane

Recentemente è stato rivelato che Lois Lane avrebbe fatto il suo debutto nell'Arrowverse nel prossimo evento crossover, e ora abbiamo alcuni dettagli relativi alla nuova versione dell'iconico personaggio.

Nel corso degli anni abbiamo visto diverse incarnazioni di Lois Lane, sia per il piccolo che per il grande schermo, ma nei giorni scorsi è stato annunciato che molto presto l'universo televisivo The CW presenterà una nuova versione dello storico personaggio DC.

That Hashtag Show ha infatti condiviso alcuni dettagli inediti che ci danno un'idea piuttosto precisa di quello che dobbiamo aspettarci dalla nuova Lois. A quanto pare, la versione dell'Arrowverse della compagna di vita di Clark Kent non sarà troppo differente rispetto a quella dei fumetti.

"La produzione sta cercando una donna caucasica di circa trent'anni per la parte di Lois Lane. Lois è la figlia del generale statunitense Sam Lane, è una reporter tenace, retta e soprattutto implacabilmente testarda, che farà di tutto per ottenere ciò che vuole e che quando sceglie di seguire una storia non fallisce quasi mai. Il personaggio apparirà negli episodi crossover di Flash e Supergirl ma non in quelli di Arrow."

Non resta che aspettare l'annuncio dell'attrice che sarà scelta per la parte. Chiunque essa sia, si unirà al fianco di Tyler Hoechlin nei panni di Superman e nella debuttante Ruby Rose, che vestirà il mantello di Batwoman.