Arrowverse: il prossimo crossover coinvolgerà solo due serie, quali saranno?

Dopo il mastodontico crossover da 5 ore Crisi sulle Terre Infinite, quest'anno (o meglio, il prossimo) l'Arrowverse farà le cose meno in grande, anche per via dell'attuale emergenza sanitaria.

The CW quest'oggi tiene banco: dopo aver annunciato il rinvio di The Flash, Riverdale e le altre serie originali al 2021, il network americano ha confermato anche un altro aspetto riguardante il suo sempre più prolifico universo supereroistico, che potrebbe però dispiacere non poco ai fan.



Il crossover annuale dell'Arrowverse coinvolgerà solo due tra gli show a disposizione, probabilmente Superman & Lois e Batwoman.



"Sarà un evento più ridimensionato questa volta" ha affermato il Presidente, Chairman e CEO di The CW Mark Pedowitz, che ha poi spiegato "Stiamo pianificando un crossover da sole due ore. Stiamo discutendo l'idea di utilizzare Superman e Batwoman, al questo punto".

Non solo meno serie protagoniste (era dal 2014 che non si vedeva un crossover con meno di tre show sul canale) dunque, ma arriverà anche con un certo ritardo rispetto all'usuale appuntamento "E non accadrà a dicembre, bensì, si spera, tra il primo e il secondo quadrimestre del 2021" conclude infatti Pedowitz.

Purtroppo una simile strategia da parte di The CW era prevedibile, come anche comprensibile, data la situazione e quelli che probabilmente saranno i piani per un sicuro ritorno sul set per quanto riguarda le serie tv targate Warner Bros.



Dobbiamo solo sperare che tutto vada per il meglio e che la qualità del prodotto, a prescindere dal numero di serie in campo, sia comunque la più alta possibile.