Arrowverse: facciamo un recap prima degli eventi di Crisi sulle Terre Infinite

I fan degli eroi DC, portati sul piccolo schermo dal canale The CW, stanno aspettando con ansia gli avvenimenti dell'evento crossover Crisi sulle Terre Infinite. Nel frattempo ecco un piccolo recap sulla situazione dei vari "mondi" in cui sono attivi i personaggi delle principali serie dell'universo condiviso.

Dopo aver dato uno sguardo al recente dietro le quinte dell'ultima stagione dell'Arrowverse, andiamo a vedere la situazione dei numerosi mondi paralleli in cui agiscono gli eroi di Arrow, The Flash e Legends of Tomorrow.

Iniziamo con Earth-1, analoga alla nostra Terra, la casa di Oliver Queen è salva grazie alle gesta dell'occultista John Constantine, tra le novità più importanti troviamo sicuramente la conferma che le avventure di Batwoman saranno ambientate su questo mondo.

Protagonista della seconda stagione di The Flash è invece Earth-2, nonché primo luogo del multiverso in cui sono stati costretti a viaggiare dei supereroi, il tutto per poter affrontare la minaccia di Zoom. Jesse Quick è il Flash di questo universo, famoso anche per essere il luogo di origine di Black Siren.

Non sembrano esserci grosse novità per Earth-3, Jay Garrick è ancora il difensore di questo mondo, dopo la breve parentesi con la Speed Force.

Earth-12 e Earth-13 sono luoghi in cui si avverte maggiormente l'influenza del Consiglio dei Wells, le loro conoscenze potrebbero risultare molto utili per sconfiggere la minaccia dell'Anti-Monitor.

Anche la desolata Earth-15 potrebbe entrare prepotentemente a far parte della nuova stagione, come suggerito in occasione di altre crisi, potrebbe diventare la prigione dove esiliare ogni minaccia troppo potente per essere sconfitta dagli eroi dell'Arrowverse.

Tra i personaggi più amati dei fumetti DC troviamo Supergirl, attualmente in attività su Earth-38, dopo aver combattuto contro Lex Luthor, Kara Zor-El ha aiutato spesso gli abitanti di Earth-1, siamo sicuri che la supereroina sarà tra i protagonisti di Crisi sulle Terre Infinite.

Questa è una breve rassegna dei vari mondi protagonisti delle storie dei personaggi di casa The CW, in attesa di vedere le conseguenze della lotta contro l'Anti-Monitor andate a leggere le altre anticipazioni sul'evento crossover dell'Arrowverse.