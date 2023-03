Arrowverse, quale sarà l'ultima serie della saga DC targata The CW?

L'Arrowverse ha fatto compagnia a tanti fan DC nel corso degli ultimi 10 anni, riuscendo tra alti e bassi a far affezionare milioni di spettatori alle versioni pensate per il piccolo schermo di personaggi come Arrow, Flash e Supergirl. Ma cosa ne sarà dell'universo targato The CW ora che le redini di DC sono nelle mani di James Gunn?

Come chiarito dallo sfogo del co-creatore dell'Arrowverse Marc Guggenheim, pare si vada verso un'inevitabile chiusura: James Gunn e Peter Safran non sembrano voler puntare sull'universo partito nel 2012 per il futuro del franchise, ragion per cui a qualcuno toccherà tra non molto tempo l'arduo compito di mettere la parola fine a tutto ciò.

Quel qualcuno sarà, salvo cambiamenti di rotta, Barry Allen: The Flash è attualmente l'unica serie dell'Arrowverse ancora non arrivata a conclusione (eccezion fatta per Superman & Lois, che dovrebbe essere l'unica superstite del repulisti ad opera della ditta Gunn/Safran) e, con la nona stagione in arrivo proprio quest'anno, sembra ormai chiaro che l'ultimo episodio dello show corrisponderà anche all'addio definitivo dell'Arrowverse ai suoi fan.

Cosa ne pensate? Siete dispiaciuti o ritenete che sia la soluzione migliore? Credete che l'Arrowverse abbia ancora delle cartucce da sparare, nonostante le idee di James Gunn? Diteci la vostra nei commenti! Il countdown, intanto, scorre inesorabile.