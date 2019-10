Arrowverse: primo sguardo ufficiale a Crisi sulle Terre Infinite

Dopo aver visto l'Anti-Monitor di LaMonica Garrett, è ora il momento di una prima occhiata ufficiale a Crisi sulle Terre Infinite, l'atteso mega-crossover che coinvolgerà tutto l'Arrowverse tra il 2019 e il 2020.

Marc Guggenheim, produttore di gran parte degli show DC/The CW tra cui Arrow, The Flash e Supergirl, ha infatti pubblicato un'immagine che, secondo alcuni, potrebbe far parte dell'intro dell'evento. Come potete vedere in calce alla notizia, infatti, la foto mostra la punta di una freccia verde insieme ai fulmini gialli e rossi di Flash e i raggi laser di Supergirl.

Oltre alle tre serie rappresentate nell'immagine, il crossover vedrà anche la partecipazione di Legends of Tomorrow e soprattutto Batwoman, la new entry interpretata da Ruby Rose che dopo aver esordito in Elsewords è ora protagonista di una serie tutta sua (qui trovate le immagini del nuovo episodio di Batwoman).

Crisi sulle Terre Infinite inizierà il prossimo 8 dicembre con un episodio di Supergirl e proseguirà il 9 e 10 dicembre con Batwoman e The Flash. Per la seconda parte dovremo attendere poco più di un mese, con il gran finale diviso tra Arrow e Legends of Tomorrow in arrivo il 14 gennaio.

Nei giorni scorsi si è unito al cast del crossover anche Stephen Lobo.