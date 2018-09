Arrowverse: Stephen Amell anticipa un nuovo costume per Arrow

Stephen Amell, protagonista di Arrow e del prossimo cross-over dell'Arrowverse, ha pubblicato su Twitter una foto dal dietro le quinte del set suggerendo che il supereroe potrebbe indossare un nuovo costume nei prossimi episodi.

La foto, che come al solito potete trovare in calce alla notizia, mostra l'attore sulla sedia per il trucco: un gel verde brillante gli è stato applicato su petto, sul collo e sul viso, e la foto sembra fatta appositamente per far sapere ai fan che Amell si sta preparando per un nuovo stampo.

"Oggi è iniziato ufficialmente il lavoro sul crossover", si legge nella didascalia del post. La domanda ora è come sarà questa nuova maschera che i truccatori stanno elaborando, quindi restate con noi per ogni nuova informazione che arriverà nelle prossime settimane.

Il crossover di quest'anno sarà un po' diverso dal passato, dato che sarà incentrato solo su Arrow, The Flash e Supergirl, lasciando fuori Legends of Tomorrow. In compenso, però, gli episodi del crossover rappresenteranno il debutto di Batwoman e Lois Lane, che sarà interpretata da Elizabeth Tulloch.

Il crossover Arrowverse arriverà a dicembre.