Arrowverse, la fine di Supergirl conferisce maggiore importanza a Superman & Lois

La fine di Arrow di alcuni mesi fa e l'annuncio della conclusione di Supergirl con la sesta stagione, aprono un nuovo scenario per l'Arrowverse che vedrà la nuova serie CW Superman & Lois svolgere un ruolo cardine.

Clark Kent non si vedeva in una serie tutta sua dai tempi di Smalville mentre, nei panni di super eroe vero e proprio è apparso in maniera massiccia per l'ultima volta nella serie anni '90 Lois & Clark. Tenuto conto che sembra improbabile che Batman entri a far parte dell'Arrowverse e che, non vi sono particolari notizie in merito ad una serie dedicata a Wonder Woman dopo la cancellazione di quella con Adrienne Palicki, Superman e Lois sembra essere al momento la serie più importante di questo universo condiviso.

Da un punto di vista pratico, Superman rappresenta qualcosa che Supergirl e Batwoman non potevano davvero rappresentate. L'abbiamo chiamato Arrowverse per anni ma ora che Green Arrow non c'è più, chi prenderà il suo posto? Dato l'enorme successo di The Flash, sarebbe opportuno pensare che l'Eroe Scarlatto possa essere il più papabile ma, la serie sta per giungere alla sua settima stagione e facendo un confronto con le altre produzioni non sappiamo quanto ancora a lungo potrà durare.

Lanciare la nuova era con uno spettacolo incentrato sul più grande supereroe mai creato permette di definire in maniera più accurata la leadership e soprattutto apre la possibilità a molti altri nuovi scenari. Inoltre i figli di Lois e Clark sarebbero perfetti per una potenziale fase tre. Sebbene sia incredibilmente prematuro parlarne, non possiamo chiaramente ignorare questa possibilità.

Intanto in molti si chiedono come Supergirl dirà addio all'Arrowverse. Ci sarà un lieto fine o una tragica conclusione? Fateci sapere nei commenti cosa ne pensate.