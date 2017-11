Arrowverse: svelata la sinossi dell'imminente crossover 'Crisis On Earth-X'!

Manca davvero poco all’uscita di '’, il crossoverche quest’anno vedrà coinvolti tutti e quattro gli show dell’, pertanto il network statunitense ha rilasciato nelle ultime ore la trama degli episodi che comporranno l’evento.

Attenzione possibile Spoiler

Definito un film di quattro ore, il crossover verrà trasmesso in due serate fra il 27 ed il 28 novembre prossimi: se la prima sera toccherà a Supergirl ed Arrow aprire le danze, il giorno successo potremo assistere al finale dell’evento in The Flash e Legends of Tomorrow. Riportiamo di seguito la sinossi dell'attesissimo evento, opportunatamene tradotta in lingua nostrana.



"Il matrimonio di Barry (Grant Gustin) e Iris (Candice Patton) riunisce la banda, ma le cose prendono una brutta piega quando la cerimonia viene interrotta da una serie di criminali provenienti da Terra-X. L’intera banda supereroistica unirà le forze e, assieme ai ‘super amici’ del calibro di Citizen Cold (guest star Wentworth Miller), The Ray (guest star Russell Tovey), Felicity Smoak (Emily Bett Rickards), Iris West e Alex Danvers (Chyler Leigh), affronterà i più formidabili criminali di sempre. I più grandi eroi della Terra – Green Arrow (Stephen Amell), Supergirl (Melissa Benoist), The Flash (Grant Gustin) e White Canary (Caity Lotz) – guidano i loro team in una battaglia per salvare il mondo intero."

Non solo il crossover vedrà dunque Stephen Amell indossare nuovamente il costume di Green Arrow affidato qualche episodio fa al collega David Ramsey, che nel serial interpreta John Diggle, ma Wentworth Miller tornerà nell’Arrowverse un’ultima volta per interpretare una differente versione di Leonard Snart/Captain Cold. Comparso nel Flashpoint cartaceo, Citizen Cold dovrebbe infatti schierarsi dalla parte degli eroi, assieme a Ray Terrill/The Ray (Russell Tovey), uno dei componenti del gruppo supereroistico chiamato “Freedom Fighters”.