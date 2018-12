Arrowverse: svelate alcune novità sul crossover del 2019

L'evento crossover del 2018 nell'Arrowverse, Elsewords, è terminato ma nuove informazioni sono state svelate su cosa accadrà ai personaggi della DC Comics il prossimo anno. Nel prologo si vede infatti Batwoman contattare Oliver Queen per fargli sapere che Deegan si è fatto un nuovo amico, per poi passare nella cella dello Psico-Pirata.

In quest'ultima sequenza si dice che 'i mondi sopravvivranno, i mondi moriranno e l'universo non sarà più lo stesso'.

Si tratta quindi di The Crisis on Infinite Earths, che nei fumetti inizia quando l'Anti-Monitor decide di cancellare la vita nell'universo, facendo si che eroi e criminali di tutta la Terra si riunissero per combattere la minaccia.

Anche se l'adattamento per il piccolo schermo richiederà sicuramente alcune libertà rispetto al materiale di partenza, lo Psico Pirata giocherà sicuramente un ruolo chiave in questa nuova trama.

L'Arrowverse è un franchise composto da diverse serie tv basate sui personaggi della DC Comics, e trasmesse da The CW dal 2012.

Tra i protagonisti troviamo Stephen Amell nei panni di Green Arrow, Grant Gustin in quelli di The Flash, Arthur Darvill nei panni di Rip Hunter e Mari Jiwe McCabe in quelli di Vixen.

Lo show principale dal quale sono nati i successivi spin-off è Arrow. Dal 2012 in poi sono state prodotte diverse serie tv fino a creare l'Arrowverse.