Arrowverse, The CW anticipa cambio di genere e sesso per personaggi DC

La CW sta proponendo una vera e propria rivoluzione dell'Arrowverse. La nota emittente americana vorrebbe infatti rendere più moderni i personaggi dei DC Comics, modificando il loro sesso e il loro genere, in modo da rappresentare tutte le sfaccettature del mondo odierno.

A rivelare questa novità è stato Greg Berlanti, uno dei più noti produttori e sceneggiatori associatoal mondo dei fumetti: "Soprattutto nell'universo DC, ci siamo concentrati sul fatto che sia necessario creare eroi che appartengono al mondo odierno, non individui degli anni '40 o '50. Tutto era molto diverso quando sono stati creati allora. Oggi noi abbiamo una certa responsabilità, se hai intenzione di utilizzare questi personaggi iconici e se vuoi che abbiano successo, devi fare in modo che le nuove generazioni abbiano a cuore i tuoi personaggi. Per farlo talvolta è necessario anche cambiare la loro razza, il loro genere e il loro sesso. Bisogna tener conto della varietà contemporanea".

Un discorso molto simile è stato fatto anche dal produttore esecutivo americano Nkechi Okoro Carroll che, riflettendo sulle proteste in corso del movimento Black Lives Matter ha aggiunto: "Si è trattato di sfortunata tempesta, che però è arrivata al momento giusto. Ha fatto capire un po' a tutti che le persone non potevano più negare ciò che stava accadendo in questo paese. Per questo e per l'entità della risposta che abbiamo visto, sembra ormai tutto così diverso...La velocità con cui così tante aziende, reti, studi, altre attività di intrattenimento rilascino dichiarazioni a sostegno di Black Lives Matter non è qualcosa che abbiamo mai visto prima".

L'onda di cambiamento è da tempo evidente nel mondo DC, infatti ricordiamo che la donna amata da The Flash, Iris West e l'amico di Supergirl, Jimmy Olsen, sono interpretati da attori afroamericani nonostante nei fumetti abbiano delle chiare caratteristiche caucasiche.

In quest'aria di rinnovamento però non mancano graditi ritorni, pare infatti che Micheal Keaton sia entrato a pieno titolo nell'Arrowverse. In attesa di un nuovo crossover, vi lasciamo alla nostra recensione di Crisi sulle Terre Infinite.