Arrowverse: The CW condivide i poster dei supereroi per promuovere l'uso della mascherina

Dopo l'ultimo evento dell'Arrowverse tutti i fan dei supereroi DC sono in attesa di scoprire quali saranno le prossime avventure dei loro personaggi preferiti. Nel frattempo The CW ha deciso di creare una campagna per incoraggiare l'uso della mascherina.

In calce alla notizia potete vedere i poster condivisi dall'azienda, in cui troviamo The Flash, Superman interpretato da Tyler Hoechlin, Black Lightning e gli altri indossare la mascherina per fronteggiare l'epidemia di Coronavirus. La campagna, intitolata "Real Heroes Wear Masks" serve per far capire alle persone l'importanza di ascoltare le linee guida stabilite dai medici e scienziati di tutto il mondo per evitare una nuova ondata di contagi.

A seguito della decisione di fermare i lavori sui set mondiali, anche le varie serie dell'Arrowverse hanno subito alcuni ritardi, andando a cambiare i piani di The CW per la seconda metà del 2020 e il 2021. Comunque dopo che l'emergenza sanitaria in Canada è rientrata sotto controllo, i vari attori protagonisti degli show di The CW potranno tornare a filmare le prossime puntate inedite. Questa non è la prima volta che gli interpreti dei supereroi dei fumetti DC si impegnano per far rispettare le linee guida contro la pandemia: nelle scorse settimane anche Brandon Routh dell'Arrowverse aveva parlato dell'importanza delle mascherine, condividendo alcuni messaggi sulla sua pagina di Twitter.