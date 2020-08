Arrowverse: ecco la timeline completa, da Arrow a Crisi Sulle Terre Infinite

L'Arrowverse ha avuto il merito di riunire moltissimi eroi DC sotto uno stesso tetto, con eventi crossover che hanno sorpreso i fan, ma qual è la cronologia delle varie serie The CW?

Screen Rant ha costruito un grafico (qui sotto) che prova a dare una risposta a questa domanda, mettendo in ordine le stagioni di Arrow, Flash, Supergirl ecc... dalla più antica alla più recente. Ovviamente i moltissimi rimandi e collegamenti studiati dagli sceneggiatori hanno provocato violente emicranie persino agli spettatori più accaniti, ma in linea di massima la linea temporale dovrebbe essere la seguente (riportiamo in parallelo le stagioni ambientate nello stesso periodo):

Arrow stagione 1 e 2

Arrow stagione 3 e The Flash stagione 1

Arrow stagione 4, The Flash stagione 1 e Supergirl stagione 1

Legends of Tomorrow stagione 1

Arrow stagione 5, The Flash stagione 3, Supergirl stagione 2, Legends of Tomorrow stagione 2

Arrow stagione 6, The Flash stagione 4, Supergirl stagione 3 e Legends of Tomorrow stagione 3

Black Lightning stagione 1 e 2

Arrow stagione 7, The Flash stagione 5, Supergirl stagione 4, Legends of Tomorrow stagione 4 e Batwoman stagione 1

Crisi Sulle Terre Infinite (collegata al finale di Arrow, e ad altre serie come Batwoman e The Flash 6).

È interessante notare come a partire dalla quarta/quinta stagione di Arrow l'universo televisivo DC abbia iniziato a strutturarsi a dovere e ad ampliarsi a vista d'occhio, con arrivo di altre serie e il proseguimento degli show già affermati. Crisi Sulle Terre Infinite ha costituito il momento di maggior contatto, e speriamo che il futuro ci riservi altri crossover di spessore, in grado di complicare le cose in maniera sempre interessante.

Intanto i fan attendono di capire come avverrà la sostituzione di Batwoman, mentre è possibile che le star di Justice League arrivino nelle serie The CW.