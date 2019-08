Arrowverse: Tom Welling è Superman versione Kingdom Come in una fanart

L'eccitazione dei fan per il mega-crossover dell'Arrowverse, Crisi sulle Terre Infinite, si mescola all'arte in questa immagine modificata digitalmente da un digital artist, che ritrae Tom Welling come il Superman di Kingdom Come.

In vista dell'atteso crossover in cinque parti dell'Arrowverse, che vedrà, oltre al Superman di Tyler Hoechlin, anche il ritorno di Brandon Routh nello stesso ruolo (ma in versione Kingdom Come), i fan (e non solo) hanno iniziato a chiedere a gran voce anche la presenza dell'interprete di Clark Kent in Smallville, Tom Welling.

E tra questi si colloca anche Dalton Barrett, digital artist autoditatta (come segalato nella biografia di Instagram), che ha condiviso sul social network una manip con protagonista proprio Tom Welling nei panni di Superman, ma nella trasposizione che spetterà a Routh.

"Non vi manca mai @tomwelling come Clark Kent? A me si. - Vorreste vedere il ritorno di Clark Kent?" scrive l'artista su Instagram, nel post che potete vedere anche in calce alla notizia.

Di recente, Alex Ross, fumettista della miniserie cartacea di Kingdom Come, aveva realizzato un disegno di Routh nelle vesti del Kal-El di quella specifica run.

Come vedete, l'hype per il crossover è altissimo, e siamo sicuri che i mesi che ci separano dall'evento ci porteranno altre nuove, incredibili opere d'arte da ogni parte del web.