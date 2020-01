L'Arrowverse tributa "la fine di un era" in un video dedicato a Green Arrow

A un giorno esatto dalla messa in onda dell'ottavo e ultimo episodio dell'ottava e ultima stagione di Arrow, la CW ha pubblicato online un video tributo dedicato all'Arroverse e al crossover Crisi sulle Terre Infinite, incentrato sul discorso "fine di un'era" e ovviamente sull'addio di Stephen Ammell nei panni di Oliver Queen / Freccia Verde.

La serie CW di apripista dell'Arrowverse si concluderà domani, martedì 28 gennaio, con l'episodio "Fadeout", chiudendo definitivamente i conti con la serie madre di uno degli universi televisivi più seguiti e amati della peak tv. In questo video "End of An Era", varie star dell'Arrowverse si prendono un momento nel mentre delle riprese dell'ultimo crossover per riflettere sulla corsa di Arrow lunga otto anni, parlando brevemente di cosa abbia significato la serie per loro e della fine del progetto.



Stephen Amell, il protagonista, dichiara: "Segna irrimediabilmente la fine di un lungo e importante capitolo dell'Arrowverse". Cathy Lotz di Legends of Tomorrow dice invece che la conclusione "sia estremamente appropriata alla storia della serie". Melissa Benoist di Supergirl è più prolissa: "Stephen ha iniziato tutto questo. E l'eredità che sta lasciando è piuttosto incredibile. Sai, è come avere una Justice League in tv e all'interno di un enorme universo di cui Arrow è sempre stato al timone. Sarà molto diverso senza Stephen e la serie".



Arrow 8x08, "Fadeout", andrà in onda sulla CW domani, 28 gennaio 2020. Pronti al gran finale? Per ulteriori approfondimenti vi lasciamo alla recensione completa di Crisi sulle Terre Infinite.