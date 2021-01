Arrowverse: ufficialmente cancellato il crossover tra Batman e Superman & Lois

Avevamo già discusso delle possibilità di un nuovo crossover dell'Arrowverse, i dirigenti del network The CW hanno quindi rivelato che l'evento in programma tra Batwoman e Superman & Lois non sarà più prodotto. Scopriamo tutti i dettagli.

Come sapete, l'ultimo crossover intitolato "Crisi sulle Terre Infinite" ha avuto un grande impatto sulla storia dell'Arrowverse, concludendo definitivamente le avventure del protagonista di Green Arrow. I fan erano quindi ansiosi di scoprire i dettagli del già annunciato evento che avrebbe avuto come protagonisti, oltre agli altri supereroi come Black Lightning, i personaggi di Batwoman e di Superman & Lois. Secondo quanto fa sapere The CW, i protocolli sanitari per fermare l'epidemia di Coronavirus hanno reso molto più complicato il lavoro del network, che ha deciso di cancellare il crossover.

La notizia ha deluso gli attori, ecco cosa ne pensa Javicia Leslie, che ha commentato così la notizia ai microfoni di TV Line: "Sono molto delusa per la questione del COVID-19, perché so che la prossima sarà l'ultima stagione di Black Lightning e mi sarebbe piaciuto molto fare un crossover insieme a loro. Nafessa e Jordan sono dei miei grandi amici e sarebbe stato fantastico recitare con loro, diventare dei supereroi ed essere nello stesso show. Sarebbe stato qualcosa di epico".

