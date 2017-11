Arrowverse: una scena di 'Crisis on Earth-X' riunirà più di 20 supereroi!

Secondo quanto dichiarato dall’attore, che nell’interpreta il geniale, l’annuale crossover fra le gli show targatiriunirà in un’unica scena più di 20 supereroi!

Attenzione possibile Spoiler

Quest’anno The CW non ha proprio badato a spese. Intitolato ‘Crisis on Earth-X’, il crossover fra Arrow, The Flash, Supergirl e Legends of Tomorrow sarà l’evento più grande mai proposto dalla rete statunitense, e per l’occasione gli eroi DC dovranno fare i conti con una serie di criminali proveniente da una misteriosa Terra in cui i nazisti vinsero la Seconda Guerra Mondiale (cosa che spiega l’esistenza delle versioni naziste di Supergirl e Green Arrow).



Durante una recente intervista, Brandon Routh ha parlato della colossale impresa compiuta dal network: riunire così tanti personaggi in un unico crossover e addirittura coinvolgerne più di venti in una scena molto particolare.



“Ho un’avventura marginale nel crossover, ma riesco a lavorare assieme ad alcune persone con cui mi sono divertito. La cosa migliore che abbiamo fatto è stata la gigantesca riunione di tutti i nostri eroi sulla Waverider; è stato davvero fantastico vedere assieme tutti quei supereroi. È stata una situazione unica e divertente, e penso che piacerà anche al pubblico. In genere abbiamo qualche difficoltà a girare le scene che includono nove personaggi sul ponte [della Waverider], ma averne 21 circa è stato piuttosto folle. Però Greg Smith, che ha diretto i quattro episodi, sapeva il fatto suo.”



I supereroi finora confermati includono Green Arrow, The Flash, Supergirl, White Canary, The Atom, Citizen Steel, Citizen Cold, Heat Wave, Zari, Vixen, Firestorm, The Ray, Vibe, Frost, Wild Dog, Mister Terrific, Black Canary ed “eroi civili” come Felicity Smoak e Iris West. Chi saranno gli altri? Mon-El, Martian Manhunter, il Guardiano e La Legione dei Super-Eroi?

Definito un film di quattro ore, il crossover verrà trasmesso in due serate fra il 27 ed il 28 novembre prossimi: se la prima sera toccherà a Supergirl ed Arrow aprire le danze, il giorno successo potremo assistere al finale dell’evento in The Flash e Legends of Tomorrow.