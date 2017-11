Arrowverse: una valanga di foto tratte dalle nozze celebrate durante Supergirl!

Manca solo una settimana all’annuale crossover fra le serie, pertanto il network televisivo sta rilasciando in questi giorni sempre più foto e informazioni su quello cheha descritto come un film di quattro ore., ad esempio, “ospiterà” il matrimonio più atteso...!

Attenzione possibile Spoiler

Essendo la prima parte (di quattro) dell’intero evento, l’ottavo episodio della terza stagione di Supergirl avrà infatti inizio con le nozze fra Barry Allen (Grant Gustin) e Iris West (Candice Patton), i quali, dopo tante peripezie e svariati posticipi anche piuttosto lunghi, potrebbero stavolta diventare marito e moglie.



Non è ancora chiaro se questo accadrà prima o dopo il fatidico “sì”, ma la puntata segnerà anche l’arrivo di un pericoloso gruppo di antagonisti provenienti da Terra-X, una realtà parallela in cui i nazisti vinsero la Seconda Guerra Mondiale. Gli eroi dei quattro show dovranno dunque unire le forze se vorranno sventare anche questa nuova minaccia senza precedenti.



Disponibile in calce all’articolo, la ricca galleria fotografica tratta dal suddetto episodio conferma inoltre il ritorno di Wally West (Keiynan Lonsdale), che dunque parteciperà come previsto al matrimonio della sorella, mentre parrebbe invece assente la new entry Ralph Dibny/Elongated Man (Hartley Sawyer) che da qualche settimana affianca The Flash nella lotta al crimine per le strade di Central City.

Siete ansiosi quanti noi di rivedere finalmente insieme Kara Zor-El/Supergirl (Melissa Benoist), Barry Allen/The Flash e Oliver Queen/Green Arrow (Stephen Amell)? Nel frattempo, vi salutiamo col poster ufficiale delle nozze West-Allen, in cui possiamo ammirare l'abito da sposa che indosserà Iris.