È Arrowverse vs. Archieverse sul campo da softball... Ma per una buona causa!

The Flash vs. Supergirl vs. Batwoman vs. Riverdale vs. Le Terrificanti Avventure di Sabrina: è guerra aperta sul campo da softball per i protagonisti dell'Arrowverse e dell'Archieverse. Ma tutto a fin di bene...

Lo scorso fine settimana, in quel di Vancouver, ha avuto luogo un torneo di softball a scopo benefico (i proventi dell'iniziativa andranno alla British Columbia SPCA, un ente dedicato alla prevenzione della crudeltà sugli animali) denomintato Springdale Cup, che ha visto protagonisti i membri del cast di diverse serie targate The CW (e Netflix).

Gli attori di The Flash, Supergirl, Batwoman, Riverdale e Le Terrificanti Avventure di Sabrina si sono infatti sfidati sul campo, come ci fanno sapere anche gli stessi sui social.

Il primo a renderci partecipe di questa amichevole competizione è stato Roberto Aguirre-Sacasa, showrunner delle serie dell'Archieverse, che da casa faceva prontamente il tifo per le sue "creature", come potete vedere dal tweet in calce alla notizia.

Lucy Davis e Tom Cavanagh, la Zia Hilda di Sabrina e il Dr. Wells di The Flash, hanno poi postato su Instagram video e foto dell'incontro, vinto, a quanto pare, dai Baxter High Ravens, ovvero la squadra composta dai membri del cast di Le Terrificanti Avventure di Sabrina.

Ma in una competizione (la seconda, dato che l'anno scorso sembrerebbe esserci stata la prima edizione) interna al Berlantiverse, perché sono tutte serie prodotte da Greg Berlanti, che alla fine è un po' tutta una grande famiglia, può davvero esserci un vincitore, se non i fan (e gli anmali che beneficeranno dei fondi raccolti)?

Le serie dell'Arrowverse torneranno tutte nel mese di ottobre su The CW, per poi confluire nel mega-crossover Crisi sulle Terre Infinite, mentre la quarta stagione di Riverdale debutterà con un tributo a Luke Perry il 9 ottobre, sempre su The CW.

La data di uscita della terza stagione de Le Terrificanti Avventure di Sabrina su Netflix, invece, non è ancora stata resa nota.