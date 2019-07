L'Arrowverse, Westworld e I Simpson nel programma di sabato del Cimic-Con

Oltre alla presenza dei Marvel Studios nella Sala H, il programma di sabato del San Diego Comic-Con presenterà anche degli speciali panel dedicati a serie come Westworld, I Simpson e l'estesa lineup dell'Arrowverse.

Dopo i primi giorni caratterizzati dall'universo televisivo di Star Trek, la celebrazione della fine di Game of Thrones e le anticipazioni sul futuro di The Walking Dead e Fear the Walking Dead, anche il sabato si delinea come un'occasione imperdibile per gli amanti delle serie tv.

La giornata inizierà infatti con un bis dell'anteprima di Batwoman, la nuova serie targata DC e The CW con Ruby Rose il cui primo episodio sarà presentato nel pre-evento di mercoledì. Dopodiché toccherà ai Simpson e la celebrazione dei 30 anni dell'iconica serie animata creata da Matt Groening, mentre più tardi HBO presenterà l'attesa terza stagione di Westworld.

Per quanto riguarda l'Arrowverse, invece, nel pomeriggio si terranno delle speciali sessioni di Q&A per la stagione finale di Arrow, Supergirl e infine The Flash: molto probabilmente verranno svelate alcune anticipazioni sull'attesissimo crossover "Crisi sulle terre infinite", evento che abbraccerà anche Legends of Tomorrow e la stessa Batwoman.

Vi ricordiamo inoltre che venerdì si svolgerà l'atteso panel dedicato a The Witcher: possiamo aspettarci l'arrivo in un primo teaser/trailer della serie Netflix con Henry Cavill? Rimanete sintonizzati sulle nostre pagine per seguire tutti gli annunci dell'evento.