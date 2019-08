Arrowverse World's Finest, Supergirl e Batwoman nel trailer The CW

Sta per arrivare la super domenica sera targata The CW: dal 6 ottobre sul canale americano debuttano i nuovi episodi di Supergirl e la nuovissima serie su Batwoman.

"Le domeniche sono per librarsi in cielo; le domeniche sono per spaccare; le domeniche sono per essere SUPER".

Questo autunno l'Arrowverse vedrà non solo il ritorno di tutti i suoi storici supereroi, ma anche l'ingresso di nuove leve.

Con l'introduzione del personaggio di Kate Kane, a.k.a. Batwoman, durante l'ultimo crossover dell'universo supereroistico DCTV, Elseworlds, e la conseguente promozione come presenza regolare nell'Arrowverse con una serie a lei dedicata, Ruby Rose tornerà tra i grattacieli di Gotham nei prossimi mesi, orario americano 8/7 c.

A seguire, il ritorno della Ragazza d'Acciaio (e cugina dell'Uomo d'Acciaio), Supergirl, interpretata da Melissa Benoist, orario americano 9/8 c.

Le due, World's Finest, a detta della stessa Kane, faranno squadra nelle domeniche del palinsesto The CW, e le vedremo interagire nel prossimo crossover in programma, Crisi sulle Terre Infinite, dove pare avranno occasione di consolidare la loro amicizia.

Nel frattempo, potete godervi un assaggio di questo super team-up nel trailer che trovate in testa all'articolo.

Dunque, segnatevelo sul calendario: la prima stagione di Batwoman e la quinta di Supergirl andranno in onda da domenica 6 ottobre su The CW.