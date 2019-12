Arsene Lupin, la prima immagine di Omar Sy nella nuova serie Netflix

Omar Sy, che ha raggiunto una certa popolarità grazie al fortunato Quasi amici, sarà il protagonista di Arsene Lupin, una nuova serie Netflix che rivisiterà in chiave contemporanea la storia del celebre ladro gentiluomo e maestro del travestimento. Per la prima volta Lupin sarà così interpretato da un attore nero.

Prodotta in collaborazione con Gaumont Television, la serie è un adattamento dei romanzi di Maurice LeBlanc, scritti dal 1905 che hanno già ispirato film, serie televisive e cartoni animati.

I primi tre episodi della serie, creata da George Kay (Criminal, Killing Eve) in collaborazione con François Uzan (Family Business), saranno diretti da Louis Leterrier (Now You See Me, The Dark Crystal).

Faranno parte del cast, tra gli altri, anche Hervé Pierre, Nicole Garcia (Who You Think I Am), Clotilde Hesme (Chocolat), Ludivine Sagnier (Swimming pool, The New Pope), Antoine Gouy (Budapest), Shirine Boutella (Papicha) e Soufiane Guerrab (School life).

Arsene Lupin è ora in fase di produzione, mentre non è stata ancora ufficializzata una data di uscita. Non si tratta dell'unica novità di questi giorni in casa Netflix: il colosso dello streming ha pubblicato un promo della seconda stagione di Narcos: Mexico, la cui uscita è prevista per metà febbraio. Il 26 dicembre, invece, arriverà la seconda stagione di You, all'inizio della quale Penn Badgley interpreterà un Joe un po' sfasato.