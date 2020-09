Art Attack, Neil Buchanan conferma: 'Non sono Banksy'

Dopo la grande vittoria di Lady Gaga ai MTV Video Awards, torniamo a parlare del mondo dello spettacolo segnalandovi questa originale teoria del complotto, che considera Neil Buchanan la persona che si nasconde dietro lo pseudonimo di Banksy.

Nelle scorse settimane avevano iniziato a circolare su Twitter diverse teorie riguardo il vero nome del writer inglese. Una di quelle che ha subito convinto diversi utenti della piattaforma social sembrava dimostrare che Neil Buchanan, presentatore della versione britannica di Art Attack, poteva essere Banksy. Tra le prove troviamo la grande abilità dimostrata dall'artista nel creare opere d'arte all'aperto, inoltre molti dei luoghi in cui sono presenti disegni di Banksy sono state visitati da Neil durante i tour del suo gruppo, i "Marseille".

La notizia ha fatto subito il giro del web, tanto che il sito ufficiale dedicato alle opere di Neil Buchanan ha inserito questo messaggio in homepage: "Neil Buchanan non è Banksy. Nel corso delle ultime giornate siamo stati inondati da domande su questa storia. Purtroppo il sito non dispone dei mezzi per rispondere a tutti automaticamente, comunque possiamo confermare che non c'è niente di vero. Neil è attualmente in lockdown insieme a membri fragili della sua famiglia ed è impegnato a creare la sua nuova linea d'arte per il 2021, grazie". Sembra che lo stesso ex presentatore abbia voluto negare queste voci, il mistero sulla vera identità di Banksy quindi non è ancora stato svelato.

Infine chiudiamo la notizia con le critiche ad un post di Justin Bieber.