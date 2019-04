Arthdal Chronicles: a giugno su Netflix la nuova serie fantasy coreana

Arthdal Chronicles, serie composta da 18 episodi, sarà la prossima produzione coreana presentata da Netflix. Interpretata da Song Joong-ki, Jang Dong-gun, Kim Ji-won e Kim Ok-bin, descrive la nascita di antiche civiltà e nazioni.

Si tratta di una storia di eroi mitici, delle loro lotte e dei loro amori, che hanno luogo in una terra virtuale chiamata Arth. Eunseom, interpretato da Joong-ki (A Werewolf Boy), è un personaggio che lotta incessantemente per proteggere la sua tribù. Eunseom può sembrare innocente, ma non esita ad essere aggressivo quando sente arrivare una minaccia. Jang Dong-gun (Taegukgi: The Brotherhood of War) interpreta Tagon, un figlio di Sanung che è il capo della tribù Saenyeok; è un personaggio molto carismatico ed estremamente pericoloso, poiché nasconde i suoi sentimenti così profondamente che nessuno sa quando esploderà tutta la sua rabbia. Accanto a Eunseom e Tagon troviamo due personaggi femminili, Tanya e Taealha, interpretati rispettivamente da Ji-won (Discendants of the Sun) e Ok-bin (Thirst). Tanya è l’erede della matriarcale clan Wahan, destinata a guidare e proteggere il proprio popolo contro altre potenti tribù, Taealha è la donna più bella di Arthdal ​​ed è assetata di potere.

Arthdal ​​Chronicles è diretto da Kim Won-seok (Sungkyunkwan Scandal) e scritto da Kim Young-hyun e Park Sang-yeon, i due sceneggiatori dei famosi drammi storici coreani Deep Rooted Tree e Queen Seondeok. Sarà in streaming dal 1° giugno. Netflix, intanto, ha presentato il trailer di What/if in arrivo il prossimo mese. Queste sono le serie tv disponibili da maggio sulla piattaforma di streaming.