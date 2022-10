Arthur Conan Doyle: arriva la serie tv sull'universo dell'autore di Sherlock Holmes

Basata sul libro The Improbable Tales of Baskerville Hall, di Ali Standish, in cui si raccontano le origini dei personaggi ideati da Sir Arthur Conan Doyle, la nuova serie tv prodotta da Working Partners in collaborazione con The Conan Doyle Estate ha avuto il suo definitivo via libera.

Non è la prima volta che le opere ed i personaggi di Sir Arthur Conan Doyle incontrano il cinema. Questa volta il medium sarà una serie tv, in lavorazione per Imagine Kids + Family, con il focus centrato sul libro The Improbable Tales of Baskerville Hall e che traccerà la storia delle origini immaginarie dei personaggi dello scrittore scozzese.

La serie seguirà un giovane Arthur Conan Doyle che, lasciata la sua famiglia per frequentare Baskerville Hall (una scuola per persone straordinariamente dotate), cercherà di risolvere molti misteri con l'aiuto dei suoi nuovi compagni e insegnanti. Qui incontrerà i personaggi che diventeranno l'ispirazione per i suoi famosi romanzi, tra cui: il professor Sherlock Holmes, il dottor Watson e James Moriarty.

Per Sherlock Holmes, uno dei suoi personaggio più famoso, il mondo del cinema non è più una novità. Era il 2009 quando per la prima volta, per esempio, Robert Downey Jr. vestì i panni del celebre detective in un film, di cui vi abbiamo già parlato nella nostra recensione, che omaggiava lo scrittore e drammaturgo britannico e nel quale vari sono i riferimenti ai romanzi di ACD.

"I personaggi creati da Sir Arthur Conan Doyle sono tra i più avvincenti e duraturi mai messi su carta. Ciò che ci ha attirato in questa serie di libri è stato il tocco creativo di inserire il giovane Conan Doyle nella storia, mostrando come i suoi professori e i suoi amici abbiano costituito le fondamenta del lavoro della sua vita", ha dichiarato inoltre Stephanie Sperber, Presidente di Imagine Kids+Family. "Per noi questa è un'opportunità per costruire un mondo che colleghi Sherlock e tutti gli altri romanzi di ACD in un unico mondo interconnesso per bambini e adulti di tutto il mondo".