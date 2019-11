Asante Blacck racconta il suo ingresso nel cast di This Is Us

La quarta stagione di This Is Us ha visto l'arrivo di diversi nuovi personaggi, come la Cassidy di Jennifer Morrison, ma una delle più importanti new entry è senza dubbio il giovane Asante Blackk, già visto nella miniserie Netflix When They See Us.

Il diciottenne Blackk interpreta Malik, uno studente che si scopre essere anche un padre adolescente. Nello scorso episodio, lo abbiamo visto convincere Deja (Lyric Ross) a saltare la scuola per andare in giro nella Philadelphia che ama. Dopo aver indossato una scorza dura da dongiovanni, si è poi scoperto vulnerabile, confessando a Deja di aver avuto solo una ragazza e che ciò che c'era tra loro, qualunque cosa fosse, era qualcosa di nuovo anche per lui.

L'attore ha raccontato a Entertainment Weekly le sue impressioni sulla serie e su quello che potrebbe succedere a Malik.

Ha rivelato che quando è contattato dal creatore di This Is Us Dan Fogelman per un ruolo nella serie era "un po' scettico. Ho visto This Is Us dalla prima stagione. Non sapevo molto del personaggio, quindi mi dicevo: Aspetta, chi vuole che io faccia cosa? Voglio dire, è uno spettacolo incredibile, ne sono un fan. Certo, ho detto che mi sarebbe piaciuto fare un provino e l'ho fatto."

Asante Blackk è stato attratto dall'idea di interpretare un personaggio molto maturo per la sua giovane età. "È un privilegio per me interpretare un personaggio così a questa giovane età. Ma sì, è qualcosa che mi ha attratto per il ruolo... è un giovane così maturo, le circostanze lo hanno costretto a crescere e diventare un saggio di 16 anni, più saggio di molti sedicenni."

Girare a Philadelphia con Lyric Ross è stata un'esperienza divertente. "Abbiamo potuto vedere molti posti diversi, non necessariamente turistici, ma luoghi che le persone native di Philly conoscono. Philly è una città così bella. Non mi dispiacerebbe vivere lì."

Nel corso della stagione (in cui uno degli episodi è diretto da Milo Ventimiglia), infine, ha anticipato: "Vedrete sicuramente la relazione tra Malik e Deja crescere, andare avanti."