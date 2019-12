Ascoltate "Toss a Coin to Your Witcher" eseguita da Joey Batey, il Ranuncolo della serie

Mancano ormai soltanto dodici giorni all'arrivo dell'attesissimo adattamento televisivo di The Witcher targato Netflix, e mentre da queste parti stiamo seguendo attentamente la serie per potervene parlarne a fine embargo (scadrà la mattina del 20 dicembre), continua la campagna promozionale dello show creato da Lauren Schmidt Hissrich.

Dopo la clip della trasformazione di Yennfer (Anya Chalotra) e gli evocativi character poster dei personaggi, ecco che approdare in rete anche la canzone "Toss a Coin to Your Witcher" eseguita proprio all'interno della serie da Joey Batey, interprete di Ranuncolo (Dandelion o anche Jaskier, a seconda del gioco o dei romanzi polacchi), bardo, menestrello, poeta e migliore amico del protagonista Geralt di Rivia (Henry Cavill).



La canzone è in sostanza la theme song di Geralt, ideata appositamente da Ranuncolo per raccontare le gesta del Lupo Bianco, Macellaio di Blaviken e strigo interpretato da Cavill. Come potete ascoltare voi stessi, si tratta di una melodia orecchiabile e di un testo molto divertente, dunque non vi resta che premere play e giudicare con le vostre orecchio il risultato della penna e della voce del bardo.



The Witcher vede nel cast anche Freya Allan nei panni della Principessa Ciri, Johdi May in quelli della Regina Calanthe e Mads Mikkelsen in quelli di Stregobor, per un'uscita prevista su Netflix il prossimo 20 dicembre.