Ascolti in calo per la premiere di Westworld 3 rispetto alla stagione precedente

Nei giorni è scorsi è andato finalmente in onda il primo episodio di Westworld III: The New World, terza stagione della seguitissima serie HBO che però fino a questo momento non è riuscita a replicare i risultati precedenti in termini di ascolti.

Secondo quanto riportato da Variety, infatti, la premiere di Westworld 3 è stata vista in diretta su HBO (negli Stati Uniti) da un totale di 901.000 spettatori, registrando dunque un calo del 57% rispetto al debutto della seconda stagione (2,1 milioni di spettatori) e il risultato più basso mai ottenuto dalla serie sul canale principale del network.

Considerando anche la piattaforma on demand di HBO, l'episodio è stato visto da un totale di 1,7 milioni di spettatori che conferma una divisione di quasi 50-50 tra chi ha guarda l'episodio in TV e chi l'ha recuperato in streaming. Per fare un altro confronto, il finale della seconda stagione è stato visto da 1,6 milioni persone.

Si tratta comunque di uno dei migliori risultati dell'anno per HBO, visto che la puntata ha superato gli ascolti ottenuti dai debutti di The Outsider e Watchmen rispettivamente del 24% e 13%.

Stando al report, parte del calo è dovuto alla trasmissione in contemporanea del dibattito delle primarie del Partito Democratico che ha visto contrapporsi Joe Biden e Bernie Sanders, particolarmente seguito per via della situazione politica legata all'emergenza Coronavirus.

In attesa dei nuovi episodi, qui potete trovare le nostre prime impressioni su Westworld 3.