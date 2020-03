Ascolti da record per C'è Posta Per Te: superati i 6,6 milioni di spettatori

Maria De Filippi si conferma la regina del sabato era. La puntata di C'è Posta Per Te andata in onda nella serata di ieri, è stata vista da 6,611 milioni di spettatori con uno share del 29,31%, un record. La Buonanotte di C'è Posta Per Te invece si è fermata a 3,241 milioni di spettatori con share del 27,94%.

Il diretto concorrente di Rai 1, Una Storia Da Cantare, si è fermato a 3,060 milioni di spettatori con uno share del 13,49%. NCIS di Rai2, invece, è stato seguito da 1,555 milioni di spettatori ed ha ottenuto uno share del 5,72%, mentre FBI sempre in onda sulla seconda rete della TV di Stato si è fermata a 1,092 milioni di spettatori.

Kund Fu Panda 2, su Italia 1, invece ha intrattenuto 1,343 milioni di persone ed ha ottenuto uno share del 5,09%, mentre Sapiens - Un Solo Pianeta di Rai 3 ha raccolto a schermo 1,272 milioni di eprsone con share del 5,50%.

Su Rete 4, lo Speciale Stasera Italia è stato visto da 1,156 milioni di spettatori con share del 4,50%, mentre Albert Nobbs di La7 ha riportato 566mila visioni con share del 2,22%.

Nella fascia prime time, I Soliti Ignoti continua a riportare un ottimo risconto: sono stati 5,749 milioni gli spettatori ad aver visto la puntata, di gran lunga superiori a Striscia La Notizia che ha registrato una media di 4,953 milioni di persone con share del 18,60%.

Aumentano quindi gli ascolti di C'è Posta Per Te rispetto ai dati della prima puntata, che era stata vista da 5,488 milioni di spettatori.