Ascolti TV - 1 Febbraio 2020: Maria De Filippi ancora padrona del sabato sera

Puntuali come ogni giorno, sono arrivati i dati Auditel sugli ascolti della serata precedente. Ancora una volta la Regina del sabato sera è Maria De Filippi: C'è posta per te di ieri, con Ciro Immobile e consorte come ospiti speciali, che ha registrato il 29,95% di share medio e 5,861 milioni di spettatori con età media di 53 anni.

Per Il programma della De Filippi si tratta di un dato in crescita rispetto alla settimana precedente, quando aveva ottenuto il 30,3% di share e 5,765 milioni di spettatori.

Wonder, in onda sulla rete ammiraglia Rai 1, si è fermato al 17,65% di share con 3,933 milioni di spettatori ed un'età media di 59 anni. Meraviglie - La Penisola dei Tesori di Alberto Angela dello scorso weekend aveva registrato uno share di 17,24% e 3,676 milioni.

In terza posizione invece troviamo Rai 2 con FBI, che ha riportato il 5% di share medio ed 1,193 milioni di spettatori con età media di 59 anni. Andando più a fondo, si scopre che il secondo episodio è stato visto da 1,357 milioni di spettatori. Lo stesso telefilm, sulla stessa rete lo sorso weekend aveva riportato il 5,5% di share ed 1,287 milioni.

Su DAZN invece Sassuolo - Roma, che ha visto prevalere la squadra emiliana per 4-2 sugli avversari, è stato visto da 470mila spettatori.

Crolla TV8 con "Natale per Amore" (1,4% e 320mila spettatori) e Nove (1% e 230mila) con Clandestino.