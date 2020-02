Ascolti TV - 12 Febbraio: Inter-Napoli domina, Chi Vuol Essere Milionario al 12,9%

Puntuali come ogni giorno, Auditel ha diffuso i dati relativi agli ascolti della giornata di ieri. Come prevedibile, la serata è stata dominata dalla semifinale di Coppa Italia andata in scena allo Stadio San Siro tra Inter e Napoli.

Il match, vinto dalla squadra di Rino Gattuso per 1-0 con gol di Fabian Ruiz, è stato visto da 6,859 milioni di spettatori con uno share pari al 26,4%. Il diretto concorrente di Canale 5, Chi Vuol Essere Milionario condotto da Gerry Scotti ha conquistato 2,225 milioni di spettatori con share del 12,9%.

Tornando alla Rai, La Risposta è Nelle Stelle ha ottenuto 1,342 milioni di spettatori con share del 5,8%, mentre L'alba del Giorno Dopo di Italia 1 ha intrattenuto 1,492 milioni di spettatori con uno share del 6,8%.

Sorpresa per Chi L'Ha Visto? su Rai 3, che ha raccolto 2,002 milioni di persone davanti allo schermo con uno share del 9,3%. #CR4 - La Repubblica delle Donne invece ha totalizzato 840mila spettatori con il 4,2% di share.

Nella fascia Prime Time, invece, Striscia La Notizia riporta una media di 4,887 milioni di spettatori. Si ferma la corsa de I Soliti Ignoti dI Amadeus, che non andrà in onda nemmeno stasera per fare spazio all'altra semifinale di Coppa Italia.