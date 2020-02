Ascolti TV del 13 Febbraio: Milan-Juventus di Coppa Italia al 30,8%

Come di consueto, Auditel ha diffuso i dati relativi agli ascolti della giornata di ieri. Nella serata a spuntarla è stata la semifinale di Coppa Italia tra Milan e Juventus, finita in pareggio per 1-1 con rigore in extremis di Cristiano Ronaldo.

Il big match è stato visto da 8,095 milioni di spettatori, con uno share del 30,8%. Segue al secondo posto Allied - Un'ombra nascosta, che ha raccolto 1,946 milioni di spettatori con share del 6,7%, mentre su Italia 1 la puntata de Le Iene ha ottenuto 1,664 milioni di spettatori per uno share complessivo del 10%.

Tornando in ambito Rai, Skianto ha ottenuto l'attenzione di 754mila spettatori ed uno share del 3,1%, mentre Dritto e Rovescio di Rete 4 ha chiuso con una media 1,095 milioni di spettatori e share del 6,2%. PiazzaPulita, in onda su La7, invece, ha registrato 877mila spettatori.

La puntata di ieri di Un Posto al Sole, invece, è stata vista da 1,918 milioni di spettatori con uno share del 7,1% nella fascia Prime Time, comunque dietro Striscia La Notizia in onda su Canale 5 che ha registrato una media di 4,227 milioni di spettatori e share del 15,6%. Non è ovviamente andato in onda I Soliti Ignoti per fare spazio alle partite di Coppa Italia.