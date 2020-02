Ascolti TV del 14 Febbraio: Panariello, Conti e Pieraccioni battono il GF Vip

Auditel ha diffuso come sempre i dati d'ascolto relativi alla giornata di ieri. Nella serata si registra un vero e proprio boom per lo spettacolo con protagonisti Panariello, Conti e Pieraccioni, che è stato visto da 5,357 milioni di spettatori con uno share del 25,6%.

Alla luce di tale dato, lo show dei tre comici ha superato l'undicesima puntata del Grande Fratello Vip, in onda su Canale 5 che ha riportato 3,058 milioni di spettatori con uno share del 18,7%.

Crolla invece The Good Doctor, che ha interessato solo 1,365 milioni di spettatore su Rai 2 con uno share del 5,8%, mentre Security in onda su Italia 1 ha intrattenuto 1,158 milioni di spettatori con uno share del 5,1%. Dati non eccezionali nemmeno per Maldamore su Rai 3, che ha intrattenuto 797 milioni di spettatori pari ad uno share del 3,4%.

Quarto Grado in onda su Rete4 invece ha riportato una media di 1,132 milioni di spettatori con il 6,2%, mentre Propaganda Live ha interessato 868mila spettatori con uno share del 5%.

Passando alla fascia Prime Time, continua il periodo d'oro per Amadeus ed I Soliti Ignoti, con uno share del 22,9% e 5,592 milioni di spettatori, superiore a Striscia La Notizia di Canale 5 che nella stessa fascia si è fermata al 18,4% e 4,511 milioni di spettatori.