Ascolti TV del 16 Febbraio: Come Una Madre chiude in bellezza con il 20,7%

Ancora ascolti da record per la fiction RAI Come Una Madre, che ha chiuso in bellezza con 5,052 milioni di spettatori ed uno share del 20,7%, quasi il doppio rispetto alla puntata di Live - Non è la D'Urso che ha catturato l'attenzione di 2,962 milioni di persone nella presentazione con l'11,1% di share e 2,368 milioni di persone nel programma.

La puntata di Che Tempo Che Fa di ieri, che ha visto la partecipazione dei piloti della Ferrari e di Francesco Gabbani, ha ottenuto uno share dell'8,3% con 2,113 milioni di spettatori, mentre Che Tempo Che Fa - il Tavolo si è fermata a 1,710 milioni di spettatori con uno share del 9,4%.

Il Mistero dei Templari - National Treasure in onda su Italia 1, invece, ha intrattenuto 1,374 milioni di spettatori con uno share del 5,9%, mentre Amore Criminale di Rai 3 si è fermato a 1,159 milioni di spettatori, per uno share complessivo del 4,8%.

Sully, in onda su Rete 4, invece, è stato visto da 764mila spettatori con uno share del 3,1%. Non è l'Arena su La7 invece è stato visto da 1,156 milioni di spettatori nella Prima Pagina e 964mila nel programma vero e proprio.

I Soliti Ignoti - Il Ritorno, nella fascia Prime Time invece continua a registrare numeri importanti, con 5,576 milioni di spettatori ed uno share del 21,1%.