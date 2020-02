Ascolti TV del 18 Febbraio. la Champions League torna col botto su Canale 5

Sono da poco giunti in redazione i dati Auditel relativi alla giornata di ieri. La fascia serale è stata vinta da Al Posto Suo, in onda su Rai 1, che ha conquistato 3,746 milioni di spettatori con uno share del 16%, un dato superiore alla partita di Champions League in chiaro, trasmessa su Canale 5 a partire dalle 21.

Atletico Madrid - Liverpool infatti è stata vista da 3,787 milioni di spettatori, con uno share del 14,8%, mentre la seconda puntata di Pechino Express ha raccolto davanti allo schermo 2,192 milioni di spettatori con uno share del 10,3%.

Lo show di Rai 2 ha superato anche la finale de La Pupa ed il Secchione e Viceversa, che ha interessato 1,642 milioni di spettatori con share dell'8,8%. Cartabianca in onda su Rai 3 invece si è fermata a 953mila spettatori con share del 4,4%, mentre Fuori dal Coro di Rete 4 ha totalizzato 1,076 milioni di spettatori con share del 5,4%.

Come sempre, nella fascia Prime Time a vincere sono I Soliti Ignoti - Il Ritorno, la cui puntata è stata vista da 5,897 milioni di spettatori con il 22,1% di share. Striscia La Notizia, in onda nella stessa fascia oraria in edizione ridotta per fare spazio al match di Champions League, ha registrato una media di 4,346 milioni di spettatori con share del 17,2%.