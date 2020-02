Ascolti TV - 2 Febbraio. Vanessa Incontrada batte Barbara D'Urso

Puntuali come ogni giorno, arrivano i dati d'ascolto Auditel relativi alla giornata precedente. La notizia di giornata arriva senza dubbio dalla prima serata, dove "Come una madre" ha trionfato su "Live Non è la D'Urso" di Canale 5, il programma condotto da Barbara D'Urso.

La fiction con Vanessa Incontrada e Sebastiano Somma, andata in onda su Rai 1, è stata vista da 5,116 milioni di spettatori per uno share del 21,63%, mentre il programma della rete ammiraglia di Mediaset si è fermato a 2,450 milioni di spettatori con il 14,6% di share. Complessivamente, per il talk show della D'Urso si tratta di un consolidamento degli ascolti in quanto in linea con quelli delle passate settimane, addirittura in crescita rispetto alla scorsa domenica, grazie a picchi di share superiori al 21% con oltre 3 milioni di telespettatori.

Infine, una notizia per domenica prossima: Barbara D'Urso non andrà in onda per fare spazio allo speciale di Domenica In dedicato al Festival di Sanremo 2020. Al suo posto andrà in onda Domenica Rewind, contenente tutte migliori interviste della stagione.

Su Rai 1, infatti domenica prossima Mara Venier dal Teatro Ariston di Sanremo condurrà lo speciale del Festival di Domenica In in cui intervisterà anche il vincitore della competizione.



Questa sera i riflettori sono tutti puntati sulla nona puntata del Grande Fratello VIP.