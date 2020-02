Ascolti TV del 3 Febbraio: GF Vip dietro La Guerra è Finita, in attesa di Sanremo 2020

Come ogni mattina, sono arrivate le rilevazioni di Auditel sugli ascolti televisivi della giornata precedente. La serata di ieri è stata all'insegna del Grande Fratello Vip, in attesa della prima puntata di Sanremo 2020 che andrà in onda questa sera.

Il nono episodio del GF Vip è stato visto ieri sera da 3,282 milioni di spettatori, per uno share del 19,3%, mentre "La Guerra è Finita" in onda su Rai 1 ha conquistato 4,071 milioni di telespettatori, ed uno share del 18%.

Le puntate di 9-1-1, trasmesse su Rai2 invece hanno totalizzato uno share del 5,6%, ed 1,297 milioni di spettatori. Come abbiamo avuto modo di raccontare nella giornata di ieri, su Italia 1 ha mandato in onda A Quiet Place - Un posto tranquillo, che ha catturato l'attenzione di 898mila spettatori ed uno share del 3,7%, un dato che l'ha messo davanti anche a PresaDiretta di Rai 3 che è stato visto da 1,446 milioni di persone (share del 5,9%).

Infine, Quarta Repubblica di Rete 4 si è fermato a 962mila spettatori ed il 5% di share, mentre Eden . Un Pianeta Da Salvare di La7 ha registrato 608mila spettatori ed uno share del 2,8%. Su TV8 Rocky IV ha riportato uno share del 2,9% e 709mila spettatori.