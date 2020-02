Ascolti TV del 9 Febbraio: effetto Sanremo 2020 su Domenica In e la D'Urso

L'onda lunga della finale di Sanremo 2020 si è abbattuta anche sugli ascolti TV di ieri, domenica 9 Febbraio. Il Festival è infatti stato il protagonista assoluto di vari talk show e programmi come Domenica In e Live - Non è la D'Urso.

Partendo proprio da Domenica In, andato in onda nel pomeriggio proprio dal Teatro Ariston in cui si è tenuto Sanremo 2020, ha ottenuto uno share del 33,80% nella prima parte, con una media di 6,017 milioni di spettatori. Nell'ultima parte invece lo share è sceso al 30,08% con 5,075 milioni di spettatori. Infine, la terza parte ha ottenuto uno share del 28,70% con 5,024 milioni di spettatori.

In prima serata, Come Una Madre in onda su Rai 1 ha tenuto incollati 5 milioni di spettatori, sfiorando il 20% di share, che ha permesso alla fiction di portare a casa la prima serata.

La diretta concorrente su Canale 5, che ha proposto "Live Non è la D'Urso" con ospite Morgan che ha parlato della squalifica da Sanremo 2020, è risultata essere in crescita con uno share del 16,65% di share e 2,747 milioni di spettatori.

Che Tempo che Fa su Rai 2, a cui hanno preso parte Achille Lauro ed il vincitore di Sanremo 2020 Diodato si è fermato all'8,63% di share e 2,245 milioni di media di spettatori.