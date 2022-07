Ash vs. Evil Dead, Bruce Campbell: 'Potremmo tornare con una quarta stagione animata'

Sono passati quattro anni dalla cancellazione della serie Ash vs. Evil Dead, la serie che ha riportato Bruce Campbell nei panni di Ash Williams dopo l'avvincente trilogia di Sam Raimi e ora, l'attore apparso al Comic-Con ha ipotizzato che lo show potrebbe ritornare anche se, in vesti del tutto rinnovate.

In un'intervista rilasciata a Collider, questa stravagante icona dell'horror ha ammesso che c'erano state alcune discussioni per riprendere Ash vs. Evil Dead ma stavolta, non come live-action bensì come serie animata.

"Sì... vorremo riprenderla come una serie animata. Riprenderemmo esattamente da dove lo spettacolo si era interrotto. Un futuro post-apocalittico può essere rappresentato in modo gran lunga migliore grazie all'animazione. Parlo ancora come Ash, e sai, la mia voce non è stata battuta come il mio corpo, quindi posso ancora fare quelle cazzate. Quindi farò ancora il videogioco. E stiamo già parlando di questa serie animata".

Insomma, Bruce Campbell ha detto addio al ruolo di Ash Williams ma non alla possibilità di doppiarlo. Tornerebbe certamente in una futura serie animata con la sua voce, soprattutto per via del grande legame che ha con il personaggio. Ricordiamo che Ash vs. Evil Dead 3 si è conclusa con il protagonista catapultato in un futuro post-apocalittico, e con molta probabilità questo spin-off animato ripartirà proprio da qui.

E voi, sareste felici di questa nuova versione dello show Starz?