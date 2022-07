Ash vs. Evil Dead, Bruce Campbell rivela le ragioni della cancellazione

Ne è già passato di tempo dalla cancellazione della serie TV con Bruce Campbell, Ash vs. Evil Dead, trasmessa per tre stagioni da Starz. A 4 anni di distanza, Campbell rivela quali sono state secondo lui le ragioni dell'interruzione della serie che ha fatto da sequel alla trilogia di Evil Dead - La casa di Sam Raimi.

In una recente intervista rilasciata durante il San Diego Comic-Con dello scorso fine settimana, Bruce Campbell ha spiegato che il team che ha lavorato alla serie era consapevole che le acque non fossero ottime già alla fine del 2016, con i dati degli ascolti della stagione 2 di Ash vs. Evil Dead.

"Sapevamo che gli ascolti erano pessimi alla fine della stagione 2. Lo sapevamo" ha dichiarato l'attore, attribuendo la colpa alla scelta di distribuzione su Starz, una piattaforma ancora poco conosciuta rispetto ai grandi colossi dello streaming: "Quando parlavo dello show e mi chiedevano dove vederlo, rispondevo 'Starz'. E dopo una lunga pausa mi chiedevano: 'Che cos'è Starz?'. Quando poi è approdato su Netflix erano tutti felici: 'Netflix ha finalmente fatto uno show su Evil Dead'. Ed io ho pensato: 'Oddio, siamo tre anni in ritardo!'".

E ancora: "Sono affari. Si trattava di aziende in espansione: AMC ha aperto la strada nella scelta di non mostrare solo produzioni già create da altri, ma di produrre i propri show originali. Quindi tutti hanno iniziato a farlo" ha proseguito Campbell. "Starz ha provato a fare la stessa cosa, ma nessuno li conosceva".

Ash vs. Evil Dead si è conclusa nel 2018 con la sua terza stagione e con la decisione di Bruce Campbell di abbandonare il ruolo Ash Williams, che aveva ripreso ben trent'anni dopo L'armata delle tenebre.