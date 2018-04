Ash vs Evil Dead: la serie TV con Bruce Campbell è stata cancellata dopo sole tre stagioni

Piomba come un fulmine a ciel sereno la notizia della cancellazione di Ash vs Evil Dead, serie TV che ha visto Bruce Campbell riprendere i panni del mitico Ash Williams, dopo sole tre stagioni. La puntata finale andrà in onda il 29 aprile su Starz e rappresenterà l'ultima volta in cui i potremmo sentire esclamare la parola groovy.

Carmi Zlotnik, Presidente della programmazione del network ha così commentato l'annuncio: "Ash vs Evil Dead ha condotto il pubblico in una selvaggia avventura per tre stagioni grazie alle fantastiche performance di Sam, Bruce, Rob e di tutto il cast. Siamo orgogliosi di terminare lo show con il botto".

La serie ha debuttato nel 2015 ed è stata molto apprezzata dai fan dei film di Sam Raimi, sebbene gli ascolti non fossero mai stati eccezionali. Bruce Campbell si è così espresso: "Ash ha rappresentato per me il ruolo di una vita. E' stato un onore riunirsi con i partner di Evil Dead, Rob Tapert e Sam Raimi, per dare ai nostri instancabili fan un altro assaggio dell'orrore e della commedia che chiedevano. Sarò sempre grato a Starz per l'opportunità di rivisitare il franchise che ha lanciato le nostre carriere".

Vi ricordiamo che in una passata intervista, il noto attore americano aveva dichiarato che in caso di un mancato rinnovo della serie i tempi sarebbero stati maturi per una nuova pellicola della saga. La puntata finale della serie vedrà Ash e il suo team fronteggiare una globale infestazione demoniaca, munito della sua fida motosega e guidando un carro armato.

Nel frattempo Starz andrà ad arricchire il suo palinsesto con la seconda stagione di American Gods e la seconda di Counterpart, serie di spionaggio con protagonista il premio Oscar J.K. Simmons.