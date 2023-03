Ashley Johnson di The Last of Us rivela il primo incontro con Bella Ramsey: 'Siamo simili'

È risaputo che Ashley Suzanne Johnson abbia interpretato i panni di Anna Williams (defunta madre di Ellie), ma non tutti la ricollegano al ruolo di Ellie stessa nell'omonimo videogioco Naughty Dog; di conseguenza, non sorprende che il primo incontro con Bella Ramsey abbia suscitato in lei forti emozioni.

Così ha raccontato Johnson ai creatori della serie e Troy Baker (attore di Joel nel videogame) durante il podcast ufficiale di The Last of Us: "È interessante avere un legame con un personaggio per così tanto tempo, al punto che le linee si confondono tra loro. Quando si vociferava che il videogioco sarebbe diventato un film o una serie TV... beh, non che abbia voce in capitolo su chi è stato scritturato, ma era come se qualcosa non andasse per il verso giunto finché non è arrivata Bella. C'è qualcosa di così simile tra di noi. E all'istante, quando ho incontrato Bella, ho avvertito questo desiderio di proteggere".

Ha poi continuato: "La prima volta che ho incontrato Bella, sono rimasta un po' sorpresa: era come incontrare la vera Ellie, come se il personaggio fosse uscito dal gioco. Ovviamente siamo entrambe ad aver interpretato quella parte, eppure si tratta di una sensazione che non riesco a spiegare totalmente. Sembra quasi che sia mia figlia. E abbiamo un modo di fare davvero simile, lei stessa ha realizzato". Per approfondire l'argomento, è utile ripercorrere la carriera di Ashley Johnson di The Last of Us dal videogioco alla serie HBO.

Di certo, il finale è riuscito a dividere l'allineamento morale degli spettatori. Stando alle parole di Mazin, "c'è qualcosa di molto significativo nel terminare la serie con quel primo piano di Ellie. Esprime i dubbi su ciò che accadrà dopo, su quale strada intraprendere. Si allontanerà da Joel, resterà al suo fianco? Quell'interrogativo sembra prolungarsi all'infinito". Se non l'hai ancora letta, ecco la recensione del finale di The Last of Us.