Ashley Zuckerman sarà Robert Langdon nella serie NBC Langdon

Robert Langdon, personaggio nato dalla penna di Dan Brown e protagonista di bestseller come Il Codice Da Vinci o Angeli e Demoni, è ormai nella mente di tutti inevitabilmente associato al volto di Tom Hanks, che lo interpretò nei film tratti dai due romanzi di cui sopra. NBC, però, sta per cambiare le carte in tavola.

L'emittente ha infatti recentemente annunciato la produzione di Langdon, serie tratta dal romanzo Il Simbolo Perduto e ambientata quindi negli anni precedenti agli eventi narrati dalle opere più famose di Brown.

Inevitabilmente s'impone dunque un ricambio generazionale: al di là di qualunque valutazione sulla disponibilità dell'attore e sull'ingaggio richiesto, infatti, è ovvio che il buon Tom Hanks (64 anni il prossimo luglio) non abbia decisamente l'età adatta per interpretare un Robert Langdon nel pieno della sua gioventù.

La produzione ha dunque finalmente sciolto le riserve: il nuovo Robert Langdon sarà Ashley Zukerman, attore classe 1983 star della serie Succession e con all'attivo partecipazioni a show come Rush, Manhattan e Fear The Walking Dead.

Quello di Robert Langdon sarà dunque presumibilmente il ruolo che potrà imprimere una svolta importante alla carriera di Zukerman, ma che al tempo stesso lo espone ad un grosso rischio: il confronto con Hanks sarà inevitabile e l'attore sarà chiamato a fare del suo meglio per uscirne indenne. Ci riuscirà? Non resta che attendere l'esordio di Langdon per esprimere il nostro parere.