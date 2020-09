Ashton Kutcher: 'Non ho più rapporti con Demi Moore'

Questa sera va in onda su Cielo The Guardian, un film del 2006 diretto da Andrew Davis con protagonisti Kevin Costner ed Ashton Kutcher. Proprio quest'ultimo che è stato sposato per diversi anni con Demi Moore, ha rivelato di recente come si son evoluti i rapporti con lei e i suoi figli.

Dopo le scottanti rivelazioni fatte nella sua autobiografia dalla star di Ghost, Kutcher era finito nella bufera per essere stato dipinto come un alcolista, manipolatore e un traditore seriale. L'attore intervenuto al podcast del suo amico Marc Maron ha detto di non avere più rapporti con l'ex moglie Demi Moore ma, di avere un tenero legame con le sue figlie.

"Non corre cattivo sangue tra di noi ma in ogni caso non abbiamo avuto alcun rapporto. Adoro però le sue figlie. Abbiamo un vero legame. Gli voglio bene e gliene vorrò sempre. Sono in contatto con loro e non gli farò mai mancare il mio appoggio. Tallulah, la più piccola, aveva 8 o 9 anni quando iniziai a frequentare Demi".

Demi Moore e Ashton Kutcher sono stati sposati dal 2005 al 2011 ma, sembra che nessuno dei due abbia un buon ricordo di quel matrimonio. Nonostante tutto però l'attore resterà per sempre legato alle figlie della sua ex consorte: "Non sono il padre delle sue figlie e non ho mai voluto esserlo. Anche adesso, se non hanno voglia di parlare con me, non faccio pressioni. Ma cerco di mantenere i contatti. Mi ha sempre fatto piacere". Ora Kutcher è felicemente sposato con Mila Kunis dal 2013 e hanno avuto due figli.

Per ulteriori approfondimenti sul fim in onda questa sera, date un'occhiata alle nostre 5 curiosità su The Guardian.