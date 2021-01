Asia Argento e Fabrizio Corona di nuovo insieme: la foto su Instagram

Asia Argento e Fabrizio Corona sono tornati insieme? A scatenare i rumor una fotografia pubblicata dall'ex Re dei Paparazzi sul proprio account ufficiale Instagram, dove viene ritratto insieme all'attrice. I due già qualche anno fa avevano avuto una breve relazione, ma la passione sembra essere riesplosa.

Come mostriamo nel post pubblicato in calce, Fabrizio Corona dà un bacio sulla guancia all'ex di Morgan, ma a scatenare le indiscrezioni è la didascalia: "l'amore al di là del cuore. Anatomia di un cuore selvaggio", scrive Corona taggando Asia Argento ed Edizioni Piemme.

La fotografia ha fatto il pieno di like e commenti, alcuni dei quali anche molto aspri. Un utente ha voluto smorzare i toni ed invitare tutti alla calma: "credo che la pandemia non vi è bastata , per essere così cattivi con i vostri stupidi commenti" scrive, mentre altri li definiscono "Bonnie e Clyde de nialtri. Non mancano i commenti entusiasti, e vari fan dei due definiscono la coppia "bellissima".

Qualche mese fa, Fabrizio Corona aveva mandato dei messaggi ad Asia Argento durante una puntata di Live Non è la D'Urso in cui aveva parlato della sua relazione con Asia Argento. "Noi non abbiamo mai avuto una storia, ma un momento passionale. Siamo due fuori di testa" aveva affermato Corona, che poco prima aveva anche fatto una proposta a Barbara D'Urso.