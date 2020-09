Asia Argento, foto osé sui social: il reggiseno è completamente trasparente

Asia Argento ha di recente postato su Instagram uno scatto molto provocante che lascia ben poco all'immaginazione. L'attrice che negli ultimi anni è salita alla ribalta più per scandali personali che per interpretazioni degne di nota, ha messo in mostra il suo fisico statuario in un selfie ad alta concentrazione erotica.

La figlia del maestro dell'horror appare totalmente a suo agio in questo selfie osé scattato nel bagno di fronte allo specchio. Il tessuto rosso del suo reggiseno è trasparente e mette in mostra tutti i dettagli del decolletè.

La posa è da dura, la fasce muscolari ben in evidenza. Un pantalone nero arricchisce questo outfir molto minimal. I follower di Asia Argento sembrano aver apprezzato molto lo scatto che ha raccolto quasi 50 mila like in pochissimo tempo. Chiaramente i commenti si sprecano e molti sottolineano la sua perfetta forma fisica. Altri invece la criticano un po' per il selfie allo specchio che appare un po' da adolescente.

Nei mesi scorsi Asia aveva criticato aspramente il suo ex marito Morgan, sostenendo che fosse malato di mente. L'uomo l'aveva infatti accusata più volte di aver alzato le mani contro di lui. Aveva fatto anche molto scalpore la presunta relazione di Asia Argento con un 17enne. La notizia non è stata ancora chiarita. L'attrice non ha per ora fatto alcuna smentita.