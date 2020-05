Asia Argento: 'ho perso 3mila follower su Instagram per aver mostrato il mio lato b'

Asia Argento è stata tra le più attive su Instagram durante il periodo di quarantena, avendo condiviso praticamente ogni istante con i suoi figli. L'ex compagna di Morgan infatti ha trascorso il lockdown a Roma insieme ai figli Anna Lou e Nicola GIovanni, oltre che con il compagno Michele Civetta.

Come fatto anche dalle altre star, anche Asia Argento si è allenata più volte, ed i risultati sono visibili nel suo fisico asciutto.

Tuttavia, Asia ha svelato un retroscena particolare. Oggetto della discussione è una fotografia in cui ha mostrato il suo lato b, condita dalla didascalia "nella vita ci vuole il cu..., io invece ho avuto solo il...". La foto è stata inondata di commenti e like, ma in molti l'hanno anche accusata di aver photoshoppato lo scatto.

Asia Argento ha svelato però che l'immagine ha avuto anche un altro risultato: "assurdo che ho pubblicato una foto del mio culo e ho perso 3mila follower. Ma che vuol dire?!” ha affermato l'attrice in una Storia Instagram, in cui si sente a sorpresa la voce fuoricampo della figlia Anna Lou Castoldi che risponde con un "ma è ovvio!".

Insomma, Asia Argento ha nuovamente diviso tutti. Di recente si è duramente scagliata contro Pechino Express, da cui si è dovuta ritirare a causa di un grave infortunio al ginocchio, ma ha anche utilizzato Instagram per rispondere agli attacchi di Morgan.