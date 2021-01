Asia Argento dice no all'Isola dei Famosi: 'Non ci andrei manco morta'

Da tempo ormai si parlava di un possibile coinvolgimento di Asia Argento nella nuova edizione de L'Isola dei Famosi ma a quanto pare, l'attrice non prenderà parte al reality show condotto per la prima volta da Ilary Blasi.

Secondo i giornali, la figlia del re dell'horror era pronta a vestire i panni della naufraga, mancava solo l'accordo per il compenso. La trattativa sembra però non essere andata nel migliore dei modi e la stessa Asia Argento attraverso le stories di Instagram ha fatto sapere che in nessun caso avrebbe preso parte al programma di Canale 5.

"Me lo chiedono dal tabaccaio, dal fioraio, 'Che fai l’Isola?'. Ma che siete matti? Non vado manco morta, neanche per 5 milioni di euro. Ora Basta! Non la faccio".

Sembrano invece prossimi concorrenti de L'Isola dei Famosi: l'autore Brando Giorgi, l'ex annunciatrice Alessandra Canale, il compagno di Antonella Elia Pietro Delle Piane, l'attice Eleonora Giorgi, la personal trainer Jill Cooper e la presentatrice Patrizia Rossetti.

Dopo le sue ultime dichiarazioni su Morgan dei mesi scorsi, Asia Argento non si è più espressa sul suo ex marito, che è al momento al centro di un'accesa polemica con Amadeus. Sul suo conto si è espressa però Mara Maionchi che lo ha definito un genio incompreso.