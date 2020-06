Asia Argento in lacrime su Instagram: 'Ecco il mio dolore senza filtri'

Lacrime per Asia Argento sul proprio account ufficiale Instagram. L'attrice infatti nella giornata di ieri ha pubblicato un selfie in cui si è ritratta evidentemente addolorata e con gli occhi gonfi in occasione del secondo anniversario della morte dell'ex compagno, lo chef Anthony Bourdain.

“Volete vedere il dolore? Ecco il dolore. Non c’è bisogno di filtro. Due anni senza il mio amore” scrive la argento riferendosi alla tragica morte di Bourdain che l'8 Giugno 2018 fu trovato senza vita nella sua stanza d'albergo in Francia. I due si erano conosciuti a Roma nel 2017 ed era immediatamente scoccato l'amore.

Bourdain aveva sostenuto Asia Argento durante la sua battaglia contro Harvey Weinstein per le presunte molestie che avrebbe ricevuto.

La fotografia ha come sempre diviso il pubblico: dalla sua parte si sono schierati tantissimi utenti, che le hanno voluto mandare messaggi d'affetto e vicinanza ed hanno assecondato il suo dolore. Dall'altra invece coloro secondo cui Asia Argento avrebbe spettacolarizzato la morte dello chef scattandosi un selfie.

Il post è radicalmente diverso da quelli pubblicati negli ultimi tempi da Asia Argento, a partire da quello su Madonna dopo che la regina delle popstar si è fatta ritrarre quasi senza veli. Di recente Asia ha anche risposto alle accuse di Morgan, ovviamente a suo modo e senza peli sulla lingua.