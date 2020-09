Asia Argento, il messaggio di Fabrizio Corona: 'Tornerò a farti vedere le stelle'

Dopo la proposta a Barbara D'Urso della scorsa settimana, Fabrizio Corona è stato ancora una volta protagonista indiscusso della puntata di Live - Non è la D'Urso andata in onda ieri sera. Questa volta però si è rivolto ad Asia Argento, con cui ha avuto un flirt durato però poco tempo.

In occasione del compleanno dell'attrice, Fabrizio le ha voluto mandare i suoi migliori auguri: "in tante trasmissioni si è parlato di noi. Non abbiamo mai avuto una storia, ma un momento passionale. Siamo due fuori di testa. A parte le battute, la follia, riconosco in te un valore speciale. Nonostante le difficoltà, spero tu le possa superare e condividere con tua figlia gli attimi belli che arriveranno, mantenendo quel pizzico di follia e sensualità. Se un giorno, per caso, dovessimo rincontrarci, finirebbe come quel pomeriggio a casa tua. Niente di organizzato, o preparato. Tornerò a farti vedere le stelle".

Immediata è arrivata la replica di Asia Argento, che si è detta "quasi commossa. Lui ha un figlio eccezionale, quel ragazzo è un genio. Non è il mio tipo".

Asia ha anche parlato dell'ex marito, nonchè padre di sua figlia Anna Lou, Morgan, che negli ultimi giorni ha manifestato le proprie intenzioni di abbandonare l'Italia. A riguardo, la Argento si è mostrata molto fredda e sarcastica: "è un peccato... come farà a trovare un lavoro all'estero. Ce ne faremo una ragione. Mi dispiace per le figlie. Mia figlia è grande, ha 19 anni. Non è il padre più presente al mondo. Non credo che lo farà. E' molto attaccato alla nostra cultura. E' l'unico Paese in cui se lo pigliano. E' un grandissimo artista. Diventare internazionale a 50 anni è un po' difficile".

Di recente Anna Lou Castoldi ha mandato parole al miele ad Asia Argento e Morgan.